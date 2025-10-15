Giá vàng hôm nay 15/10/2025: Tăng không ngừng nghỉ, bên mua ‘kiệt sức'

Giá vàng thế giới hôm nay 15/10/2025

Tới 20h ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.115 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York đạt 4.146 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/10 cao hơn khoảng 56,8% (tương đương tăng 1.490 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 131,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/10.

Giá vàng giao ngay tối 14/10 (giờ Việt Nam) chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi tăng dữ dội trên thị trường châu Á và châu Âu. Trong phiên giao dịch chiều 14/10 (giờ Việt Nam), vàng lập đỉnh cao lịch sử 4.180 USD/ounce.

Có nhiều tín hiệu cho thấy, bên mua có thể đã tạm thời kiệt sức trong ngắn hạn sau những đợt tăng giá kỷ lục gần đây. Hoạt động chốt lời cũng khiến giá vàng giảm mạnh so với đỉnh cao kỷ lục vừa được thiết lập.