Giá vàng hôm nay 14/8/2025: Vàng thế giới tăng trở lại, SJC trụ sát đỉnh lịch sử

Tới 20h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.357 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.410 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/8 cao hơn khoảng 27,9% (tương đương 732 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 108 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 13/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 13/8 (giờ Việt Nam) tăng khá mạnh trở lại, thêm khoảng 10 USD trong bối cảnh đồng USD lao dốc trước những tín hiệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất.

Đồng USD giảm rất mạnh giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực chưa từng có lên Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ngày 12/8, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đang cân nhắc kiện Chủ tịch Fed Jerome Powell do không hài lòng khi dự án cải tạo trụ sở Fed bị đội vốn, với cáo buộc “lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD để sửa chữa” mà lên tới 3 tỷ USD.