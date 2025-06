Giá vàng hôm nay 14/6/2025: Thế giới tăng sốc, vàng miếng SJC vọt lên 120 triệu

Kết phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 115-117 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, chủ yếu do những lo ngại về rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng. Theo ông Jan Van Eck, CEO của VanEck and Associates, các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn rút ra. Năm ngoái, giá vàng có đà tăng tốt nhưng vẫn ghi nhận dòng vốn rút ra khỏi các ETF vàng thỏi tại Mỹ do hoạt động bán khống để phòng ngừa rủi ro của các ngân hàng.