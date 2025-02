Giá vàng hôm nay 14/2/2025: Thế giới tăng nhanh, vàng nhẫn và SJC leo thang

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 13/2, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.908,9 USD/ounce, tăng 0,24% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.967,1 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 13/2 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng trở lại nhưng vẫn còn xa mức kỷ lục (hơn 2.940 USD/ounce) sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 213.000, giảm 7.000 đơn so với dự báo.

Điều này mang lại kỳ vọng, dù nhỏ, cho nhà đầu tư về việc thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Vàng đang rơi vào tình thế giằng co giữa lực cầu trú ẩn an toàn và dữ liệu lạm phát. Những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu do mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tiếp tục thúc đẩy giới đầu tư tìm đến vàng.