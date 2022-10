Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng lao dốc sau khi Mỹ công bố lạm phát

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn so với dự mức dự báo tăng 0,2%. Trong tháng 8, chỉ số này chỉ tăng 0,1% so với tháng 7.

CPI trong tháng 9 tăng 8,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng 8,1%.

Lạm phát lõi (loại bỏ biến động của giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,6% trong tháng 9, cao hơn mức kỳ vọng tăng 0,4%.

Từ đầu năm, lạm phát lõi tăng 6,6%.

Việc lạm phát Mỹ tăng cao hơn so với dự áp gây áp lực lên thị trường. Đây là yếu tố sẽ khiến Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh mẽ cho tới cuối năm.

Có thể thấy, lạm phát Mỹ đang có xu hướng gia tăng khi mà giá thực phẩm, giá thuê nhà và chi phí y tế đã áp đảo xu hướng giảm giá gần đây của năng lượng. Theo báo cáo, trong tháng 9, giá xăng ở Mỹ giảm 4,9%.