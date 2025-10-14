Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng hôm nay tăng rất mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 141,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,3 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).
|Giá vàng hôm nay (14-10): Tăng cao chưa từng có. Ảnh minh họa: tinnhanhchungkhoan.vn
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 14-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 13-10
|Rạng sáng 14-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|140,8
|142,8
|142,1
|144,1
|+1300
|+2000
|SJC
|140,8
|142,8
|142,1
|144,1
|+1300
|+2000
|PNJ
|140,8
|142,8
|142,1
|144,1
|+1300
|+2000
|Bảo Tín Minh Châu
|140,8
|142,8
|142,1
|144,1
|+1300
|+2000
|Phú Quý SJC
|140
|142,8
|141,3
|144,1
|+1300
|+2000
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,5 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 2,7 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,2 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều,hiện giao dịch ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới tăng 94 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.111 USD/ounce (tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,4 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới hôm nay (14-10) tăng rất mạnh. Ảnh minh họa: Reuters
Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.
Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng, căng thẳng thương mại vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường. Ông cho biết: “Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chúng tôi đặt mục tiêu giá đạt 4.200 USD/ounce”.
Bất ổn địa chính trị và kinh tế, lạm phát dai dẳng, lo ngại suy thoái, nợ công tăng vọt và niềm tin suy yếu vào đồng USD cùng các loại tiền tệ pháp định khác đã thúc đẩy giá vàng tăng cao. Trên thực tế, nhiều áp lực này đang ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh như vậy, khó có thể khẳng định đà tăng của vàng đã đạt đến đỉnh.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 97% Fed cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12, theo dữ liệu từ FedWatch.
Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm tới lên 4.488 USD/ounce.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng, đà tăng mạnh mẽ của vàng ở ngưỡng trên 4.000 USD/ounce là tín hiệu không thể xem nhẹ. Sau khi tăng hơn 50% chỉ trong năm nay, thị trường có thể sớm chứng kiến một nhịp điều chỉnh hoặc giai đoạn tích lũy, khi nhà đầu tư tạm dừng để đánh giá lại cân bằng cung - cầu.
Thị trường tuần này hướng chú ý vào Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia Hoa Kỳ (NABE), đồng thời một số quan chức khác của Fed cũng sẽ có bài phát biểu trong tuần.
KHÁNH MINH