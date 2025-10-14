Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay tăng rất mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 141,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,3 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay (14-10): Tăng cao chưa từng có. Ảnh minh họa: tinnhanhchungkhoan.vn



Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 14-10 như sau: