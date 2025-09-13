Giá vàng hôm nay (13-9): Tiếp tục rơi tự do

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay tiếp tục giảm mạnh từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, DOJI, SJC và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 128,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng; bán ra 131,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua..
Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 127,5 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 13-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 12-9
|Rạng sáng 13-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|130,3
|133,3
|128,4
|131,4
|-1.900
|-1.900
|SJC
|130,3
|133,3
|128,4
|131,4
|-1.900
|-1.900
|PNJ
|130,3
|133,3
|128,4
|131,4
|-1.900
|-1.900
|Bảo Tín Minh Châu
|130
|133,3
|128,4
|131,4
|-1.600
|-1.900
|Phú Quý
|130
|133,9
|127,5
|131,4
|-2.500
|-2.500
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (13-9) tiếp tục rớt giá so với sáng qua.
Cụ thể: SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng nhẫn PNJ hiện đang giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 125,7 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới hôm nay tăng, với giá vàng giao ngay ở mức 3.641,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,23% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 8,2 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.641,4 USD/ounce (tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới hôm nay (13-9): Tăng nhẹ. Ảnh minh họa
Giá vàng tăng vào thứ Sáu, giữ gần mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào đầu tuần, do lo ngại về thị trường lao động yếu kém của Mỹ, củng cố kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này.
Daniel Pavilonis, chiến lược gia cấp cao tại RJO Futures, cho biết: "Thị trường việc làm yếu hơn và lạm phát thất thường... tất cả đều nằm trong kịch bản Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buộc phải cắt giảm lãi suất, đang đẩy giá kim loại quý lên cao hơn do rủi ro lạm phát dài hạn".
Dữ liệu mới nhất cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, bảng lương phi nông nghiệp đáng thất vọng và việc điều chỉnh cắt giảm 911.000 việc làm trong năm qua, tất cả đều cho thấy đà tăng trưởng kinh tế đang chậm lại.
Trong khi đó, giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng hằng tháng mạnh nhất trong bảy tháng vào tháng 8. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang chú trọng vào sự yếu kém của thị trường lao động hơn là lạm phát dai dẳng khi dự đoán xu hướng lãi suất.
Hợp đồng tương lai lãi suất của Fed hiện đang định giá đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-9 tới, trong khi kỳ vọng vào mức cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản đang giảm dần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc cắt giảm lãi suất và được cho là đang tìm cách gây ảnh hưởng đến Fed, bao gồm cả việc tìm cách bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook.
Theo gần như tất cả 107 nhà kinh tế được Reuters khảo sát, Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản vào ngày 17-9.
Giovanni Staunovo, một nhà phân tích tại UBS, cho biết: "Thị trường đang chuẩn bị cho việc Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo. Dự kiến sẽ không chỉ có một đợt cắt giảm duy nhất, trong khi mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một mức lãi suất thậm chí còn thấp hơn nữa cũng củng cố sức hấp dẫn của vàng".
Ông Staunovo cũng nói thêm: "Với những thuận lợi này và sau sự gia tăng gần đây trong dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), chúng tôi hiện kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 3.900 USD/ounce".
Giá vàng đã tăng 39% kể từ đầu năm và thường được coi là có hiệu suất mạnh trong môi trường lãi suất thấp, được các nhà đầu tư đánh giá cao là nơi trú ẩn an toàn trước lạm phát và bất ổn chung.
THU UYÊN