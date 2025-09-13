Giá vàng hôm nay (13-9): Tiếp tục rơi tự do

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay tiếp tục giảm mạnh từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, DOJI, SJC và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 128,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng; bán ra 131,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua..

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 127,5 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 13-9 như sau: