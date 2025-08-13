Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Tiếp tục chịu áp lực giảm, SJC có còn trụ vững?

Tới 20h ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.340 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.393 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/8 cao hơn khoảng 27,2% (tương đương 715 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 12/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 12/8 (giờ Việt Nam) vẫn chịu áp lực bán ra và đang ở mức thấp nhất trong vài tuần qua khi Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 tăng cao hơn so với dự báo.

Cục Thống kê Lao động Mỹ tối 12/8 (giờ Việt Nam) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 7, sau mức tăng 0,3% của tháng 6. Dữ liệu lạm phát tăng phù hợp với dự báo.

Như vậy, lạm phát của Mỹ đã tăng 2,7% trong 12 tháng qua, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Theo ước tính chung, các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 2,8%.