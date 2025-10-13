Giá vàng hôm nay 13/10/2025 dự báo hạ nhiệt, vàng SJC có giảm?

Ngoài ra, các bình luận từ cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington được kỳ vọng sẽ cung cấp định hướng cho thị trường toàn cầu.

Trọng tâm tuần sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia vào thứ Ba. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sát sao hai thước đo về hoạt động sản xuất khu vực, gồm: Khảo sát sản xuất Empire State và Khảo sát sản xuất Philly Fed.

Việc Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến thị trường thiếu lịch công bố dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần. Nhà đầu tư sẽ dồn sự chú ý vào các sự kiện và báo cáo thay thế để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Sau khi giá vàng chính thức vượt mốc 4.000 USD/ounce, tâm lý lạc quan trên thị trường có dấu hiệu chững lại. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, một nửa các chuyên gia và nhà đầu tư tại Phố Wall đã chuyển sang thái độ trung lập. Các nhà đầu tư cá nhân (Main Street) cũng bớt đặt cược vào đà tăng của kim loại quý này trong thời gian tới.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng thị trường đang tìm mọi lý do để đẩy giá vàng lên cao, việc Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa trở thành một chất xúc tác. Điều đáng chú ý là ngay cả khi có các yếu tố đáng lẽ phải gây áp lực giảm giá, như việc ngừng bắn ở Trung Đông hay sự hồi phục của đồng USD, vàng vẫn không hề hấn gì.

Chuyên gia này nhận định, động lực chính hiện nay đến từ thị trường bán lẻ. Tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) đang thúc đẩy các nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào mua vàng, đặc biệt khi các ngân hàng lớn như Goldman Sachs đưa ra dự báo giá cao ngất ngưởng.

Ông Lusk giữ quan điểm thận trọng: “Không có gì tăng mãi mãi.” Ông phân tích, với việc các yếu tố bất định trên thị trường dần được làm rõ, sẽ có ít lý do để giá vàng và bạc duy trì ở các mức lịch sử này và thị trường chỉ còn chờ đợi thời điểm xảy ra một đợt điều chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, việc vàng không giữ được ngưỡng hỗ trợ 3.950 USD/ounce sẽ là tín hiệu cho một đợt giảm giá. Dù vậy, bất ổn chính trị và căng thẳng địa chính trị giúp vàng nhanh chóng phục hồi và duy trì mức giá cao.

Ngân hàng đầu tư hàng đầu Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên tới 4.900 USD/ounce, nhờ vào sự kết hợp giữa nhu cầu mua ròng liên tục của các ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF quay trở lại khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.