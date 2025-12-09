Giá vàng hôm nay 12/9/2025 rung lắc mạnh, SJC giảm tới 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay 12/9/2025

Lúc 20h (ngày 11/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.630 USD/ounce, giảm 0,25% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.659 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 263.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, cao hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Dữ liệu thị trường lao động yếu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ổn định.

Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) bất ngờ giảm. PPI ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 4 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 2,6% trong tháng 8, thấp hơn mức tăng 3,1% trong báo cáo tháng 7 và dự báo tăng 3,3%.

Dữ liệu PPI ủng hộ quan điểm của phe "bồ câu" trong chính sách tiền tệ của Mỹ, mong muốn cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ họp vào tuần tới và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang xuống 0,25%.