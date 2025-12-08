Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Vàng thế giới giảm sâu hiếm có, SJC chịu áp lực lớn

Trên thế giới, tới 20h10 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.351 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.404 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/8 cao hơn khoảng 27,7% (tương đương 726 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 11/8 (giờ Việt Nam) giảm khoảng 50 USD so với phiên liền trước, từ mức gần 3.400 USD/ounce có lúc xuống gần 3345 USD/ounce. Áp lực chốt và một đồng USD mạnh lên khiến vàng giảm.

Vàng giảm giá trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng khá mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng 0,3% lên 98,47 điểm.

Dòng tiền đổ mạnh vào các loại tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu Mỹ và các loại tiền số cũng khiến sức cầu đối với vàng suy giảm, qua đó đẩy giá mặt hàng kim loại quý đi xuống.