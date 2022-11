Giá vàng hôm nay 12/11: Tăng mức cao nhất 2,5 tháng

Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, các chuyên gia dự báo CPI tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Giá tiêu dùng của Mỹ tăng thấp hơn dự kiến trong tháng 10/2022 là dấu hiệu lạm phát đang chậm lại.

Dữ liệu lạm phát đã khiến các nhà giao dịch điều chỉnh đặt cược mức tăng lãi suất của Fed, với tỷ lệ tăng lãi suất 0,5% vào tháng 12 đã tăng lên 73,5% từ 52% trước khi dữ liệu CPI được công bố.

Chỉ số đồng USD – được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,3% và hướng đến mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3/2020. Đồng USD yếu đi khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.