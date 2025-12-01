Giá vàng hôm nay (12-10): Bật tăng

Giá vàng thế giới hôm nay đang được giao dịch ở 4.016,4 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.016,4 USD/ounce (tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong ngày giao dịch cuối cùng trong tuần, tăng hơn 2% so với thứ Sáu tuần trước. Đà tăng mạnh của vàng trong hai tháng qua đã đẩy giá tăng 51% từ đầu năm đến nay. Theo nhận định của Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, trong ngắn hạn, các chỉ số kỹ thuật đang báo hiệu một sự điều chỉnh có thể xảy ra nếu giá vàng phá vỡ hoàn toàn dưới ngưỡng hỗ trợ 3.950 USD/ounce. Việc phá vỡ trên 4.000 USD/ounce có thể báo hiệu sự phục hồi về mức 4.050 USD/ounce và các mức cao kỷ lục mới.

Giá vàng thế giới hôm nay (12-10) chạm ngưỡng kỷ lục 4.016,4 USD/ounce. Ảnh: observervoice.com

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Michele Schneider, chiến lược gia thị trường tại MarketGauge, cho biết bà nhận thấy tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) đang hiện hữu quá mức trên thị trường. “Vàng và bạc đã có một đợt tăng giá đáng kinh ngạc, vì vậy việc chốt lời và chờ đợi cơ hội mới để mua vào là điều hoàn toàn bình thường”, bà Schneider nói.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã tăng kỷ lục 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỷ USD trong quý III năm 2025.

Paul Williams, Giám đốc Điều hành của nhà cung cấp vàng và bạc Solomon Global, nhận định: “Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng trật tự tài chính hiện tại không ổn định. Nhiều người đang tìm kiếm sự ổn định và khả năng kiểm soát tài sản tốt hơn, điều này đang thúc đẩy sự quan tâm đến các tài sản hữu hình như vàng. Nhu cầu tiếp tục được thúc đẩy bởi các tổ chức, với việc các ngân hàng trung ương vẫn đang tích lũy với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư bán lẻ đang dần trở thành một phần quan trọng hơn khi vàng trở nên phổ biến hơn”.

Tuần tới, giá vàng chờ đợi những biến động mới trong bối cảnh hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Quốc hội Mỹ sẽ thông qua bất kỳ dự luật tài trợ chính phủ mới nào để chấm dứt tình trạng đóng cửa hiện tại. Điều đó đồng nghĩa là việc công bố dữ liệu kinh tế có thể sẽ tiếp tục bị hạn chế vào tuần tới. Tuy nhiên, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia. Thị trường cũng có thể nhạy cảm với các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington vào tuần tới.

THU UYÊN