Giá vàng hôm nay (11-9): Giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.
Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua, giao dịch ở mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 800.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 11-9 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 10-9
|Rạng sáng 11-9
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|133,8
|135,8
|133,3
|135,8
|-500
|-500
|DOJI
|133,8
|135,8
|133,3
|135,8
|-500
|-500
|PNJ
|133,8
|135,8
|133,3
|135,8
|-500
|-500
|Bảo Tín Minh Châu
|133,8
|135,8
|133,3
|135,8
|-500
|-500
|Phú Quý SJC
|133
|135,8
|132,5
|135,3
|-500
|-500
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm so với rạng sáng qua.
|Ảnh minh họa: thuonggiaonline.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 128 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 3.643,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,07% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 2,4 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước giảm, nhưng neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.643,8 USD/ounce (tương đương khoảng 116,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.
|Ảnh minh họa: kitco.com
Giá vàng gần như ổn định vào gần trưa thứ Tư và nhận được ít hỗ trợ từ báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ, vốn được công bố nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự kiến. Hoạt động chốt lời diễn ra sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục vào thứ Ba.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 8 do Cục Thống kê Lao động công bố bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi điều chỉnh giảm 0,7% trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,3%. Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong bốn tháng. Tính chung cả năm, PPI tăng 2,6%, thấp hơn mức 3,1% của tháng 7 và dự báo là 3,3%. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ được công bố vào sáng thứ Năm.
Địa chính trị đang nóng lên trở lại và điều đó thúc đẩy thị trường vàng và bạc an toàn.
Một chiến lược gia hàng đầu châu Âu dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce trong vòng ba đến sáu tháng tới, lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu nhanh chóng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải hành động quyết liệt.
Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược của BNP Paribas Fortis, đã đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News. Bình luận của ông được đưa ra sau báo cáo gây chấn động từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, trong đó điều chỉnh tăng trưởng việc làm của Mỹ trong năm tính đến tháng 3 giảm kỷ lục 911.000 việc làm.
Trong báo cáo mới nhất của mình, chiến lược gia Roukaya Ibrahim của BCA Research đã tái khẳng định triển vọng lạc quan của mình về vàng. “Không giống như các kim loại quý khác, vàng nhìn chung vẫn tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi cả mức độ hoạt động kinh tế và tốc độ tăng trưởng đều thấp hơn xu hướng”, Ibrahim cho biết.
Theo Ibrahim việc vàng tăng giá lên mức cao kỷ lục liên tiếp trong ba năm qua một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của chính phủ khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng đô la Mỹ. “Nhu cầu của ngân hàng trung ương có thể sẽ là động lực mạnh mẽ hơn cho vàng so với các kim loại quý khác. Tính thanh khoản cao hơn và biến động thấp hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản dự trữ tiền tệ khác”, bà nói.
TRƯỜNG AN