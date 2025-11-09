Giá vàng hôm nay (11-9): Giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với sáng qua.

Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua, giao dịch ở mức 133,3 – 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 800.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 11-9 như sau: