Giá vàng hôm nay (11-8): Vàng thế giới vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng trong nước hôm nay neo ở ngưỡng cao. Vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, với mức mua vào 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 11-8 như sau:

Vàng

Khu vực

Rạng sáng 10-8

Rạng sáng 11-8

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

DOJI

Hà Nội

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

TP Hồ Chí Minh

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

SJC

TP Hồ Chí Minh

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

Hà Nội

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

Đà Nẵng

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

PNJ

TP Hồ Chí Minh

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

Hà Nội

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

Bảo Tín Minh Châu

Toàn quốc

123,2

124,4

123,2

124,4

-

-

Phú Quý SJC

Toàn quốc

122,2

124,4

122,2

124,4

-

-



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay