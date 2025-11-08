Giá vàng hôm nay (11-8): Vàng thế giới vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng trong nước hôm nay neo ở ngưỡng cao. Vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.
Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, với mức mua vào 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 11-8 như sau:
|Vàng
|Khu vực
|Rạng sáng 10-8
|Rạng sáng 11-8
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|Hà Nội
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|TP Hồ Chí Minh
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|SJC
|TP Hồ Chí Minh
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|Hà Nội
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|Đà Nẵng
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|PNJ
|TP Hồ Chí Minh
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|Hà Nội
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|Toàn quốc
|123,2
|124,4
|123,2
|124,4
|-
|-
|Phú Quý SJC
|Toàn quốc
|122,2
|124,4
|122,2
|124,4
|-
|-
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đi ngang so với hôm qua.
|Giá vàng trong nước ổn định. Ảnh: thanhnien.vn
Cụ thể, SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 117,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.
DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua.
PNJ thu mua vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.
Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 3.402,1 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,05% trong 24 giờ qua.
Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.402,1 USD/ounce (tương đương khoảng 108,64 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,76 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce. Ảnh: Kitco
Tuần qua, thị trường vàng đầy biến động khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm. Tin này ngay lập tức đẩy giá vàng giao ngay vượt mốc kháng cự 3.400 USD/ounce, dù sau đó Nhà Trắng phủ nhận.
Trước đó, giá vàng mở tuần ở mức 3.360,52 USD/ounce, nhiều lần dao động giữa 3.345 - 3.396 USD/ounce khi lực mua - bán giằng co. Đáng chú ý, ngay cả khi tin áp thuế bị bác bỏ, giá vàng chỉ giảm nhẹ rồi lại bật tăng trở lại, duy trì quanh mức 3.400 USD đến cuối tuần.
Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News mới nhất cho thấy các chuyên gia trong ngành đã quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ vững niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của giá vàng.
Chiến lược gia thị trường cấp cao James Stanley của Forex.com cho biết: “Tôi đã giữ quan điểm tăng giá trong thời gian dài và hiện chưa thấy lý do để thay đổi. Mức 3.435 USD/ounce rất đáng chú ý, vì đã được kiểm định ba lần trong tháng 5, 6 và 7 mà không bị phá vỡ hoàn toàn, cho thấy phe mua vẫn rất vững vàng”.
Ông Stanley bổ sung rằng ngưỡng lớn hơn nằm tại 3.500 USD - mức từng được thử thách trong tháng 4. “Tôi hy vọng đợt kiểm tra tiếp theo sẽ đến sau một xu hướng tăng đều đặn, chứ không phải một cú bứt phá quá nhanh - điều này dễ khiến đà tăng bị chững lại”, ông Stanley nhận định.
Bên cạnh đồn đoán về chính sách thuế, yếu tố lãi suất Mỹ vẫn là biến số lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 9, có thể tới 0,5 điểm phần trăm. Điều này thường giúp vàng hưởng lợi vì giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.
Tuy nhiên, nếu đồng USD mạnh lên hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, áp lực bán có thể xuất hiện. Ngoài ra, việc vàng giao sau lập kỷ lục mới nhưng giá giao ngay vẫn “mắc kẹt” trong vùng 3.380 - 3.450 USD/ounce cho thấy thị trường vẫn chờ một tín hiệu bứt phá rõ ràng.
Khảo sát của Kitco News cho thấy 60% chuyên gia Phố Wall tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng, chỉ 10% dự báo giảm, còn lại cho rằng đi ngang. Trong khi đó, 69% nhà đầu tư cá nhân Main Street cũng giữ quan điểm lạc quan.
TRƯỜNG AN