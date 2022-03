Giá vàng hôm nay 11/3: Lạm phát tăng cao, vàng tăng trở lại

Sự bất ổn địa chính trị liên quan đến vấn đề Ukraine và các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga đã tạo ra nhu cầu vàng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư coi kim loại quý này như một hàng rào chống lại rủi ro, lạm phát và cú sốc kinh tế.

"Giá vàng đang tăng vọt vào thời điểm này chủ yếu là do hoàn cảnh địa chính trị. Với sự gia tăng bất ổn kinh tế do xung đột Nga-Ukraine, các nhà đầu tư đang cảm thấy lo lắng và rút khỏi cổ phiếu, thay vào đó, họ đổ tiền vào nơi trú ẩn an toàn truyền thống là vàng", người đồng sáng lập MarketOrders và COO Sukhi Jutla nhận định.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân chính khác là thách thức mới về lạm phát, với việc các thị trường bắt đầu nghi ngờ khả năng kiểm soát lạm phát đang gia tăng nhanh chóng của các ngân hàng trung ương do những vấn đề nghiêm trọng của chuỗi cung ứng.

Ngọc Vy