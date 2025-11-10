Giá vàng hôm nay 11/10/2025 tăng trở lại, vàng định hình vị thế mới

Giá vàng thế giới hôm nay 11/10/2025

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng cao trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ. Lúc 20h (ngày 10/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.984 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt 3.999 USD/ounce.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng lên, với những động thái trả đũa lẫn nhau. Để đáp trả kế hoạch của Mỹ nhằm thu phí đối với các tàu Trung Quốc, từ ngày 14/10, Bắc Kinh bắt đầu áp đặt các khoản phí đặc biệt đối với tàu Mỹ cập cảng nước này.

Theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, mức phí ban đầu đối với tàu Mỹ sẽ là 400 Nhân dân tệ mỗi tấn và tăng dần hàng năm, đạt 1.120 Nhân dân tệ vào tháng 4/2028. Bắc Kinh cho rằng động thái thu phí của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc thương mại quốc tế và Hiệp định Hàng hải Mỹ - Trung.

Cùng lúc, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR) của Trung Quốc vừa mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với thương vụ mua lại Autotalks của công ty chip Mỹ Qualcomm Inc. Công ty sản xuất chip của Mỹ đã công bố thương vụ này vào tháng 6.