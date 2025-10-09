Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng SJC quay đầu đi xuống, về sát 135 triệu/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 10/9/2025

Đầu phiên giao dịch 10/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống mức 133,3-135,3 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 133.500.000 - 500.000 135.300.000 - 500.000 Doji Hà Nội 133.500.000 - 500.000 135.300.000 - 500.000 Doji TP.HCM 133.500.000 - 500.000 135.300.000 - 500.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 10/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi xuống.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 128-130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128-131 triệu đồng/lượng (mua - bán).