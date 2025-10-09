Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Thanh tra vào cuộc, vàng SJC 'giảm độ cao'?

Giá vàng thế giới hôm nay 10/9/2025

Tới 20h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.650 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.685 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 9/9 cao hơn khoảng 39% (tương đương 1.025 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 117 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 9/9.

Giá vàng trên sàn New York tối 9/9 (giờ Việt Nam) tiếp tục xu hướng đi lên và đang ở đỉnh cao mới nhờ các yếu tố cơ bản và kỹ thuật tích cực thúc đẩy nhu cầu mua vào của các nhà đầu tư và nhà đầu cơ.

Vàng tăng giá bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ vọt lên đỉnh cao mới trong phiên trước đó và tăng nhẹ trong phiên giao dịch tối 9/9 (giờ Việt Nam).