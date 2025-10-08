Giá vàng hôm nay (10-8): Neo ở ngưỡng cao

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng trong nước hôm nay neo ở ngưỡng cao. Vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Riêng vàng miếng Bảo Tín Minh Châu bật tăng, ở mức 123,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng) và bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng).

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng với mức 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 10-8 như sau: