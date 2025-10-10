Giá vàng hôm nay 10/10/2025 bước vào 'ngày lịch sử', SJC sẽ thế nào?

Giá vàng thế giới hôm nay 10/10/2025

Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.055 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 4.062 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giảm trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ. Kim loại quý chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng. Trước đó, giá vàng đã lên mức kỷ lục và bạc chạm đỉnh 14 năm vào thứ Tư.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy các thành viên FOMC sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nhưng nhiều người vẫn bày tỏ thận trọng do lo ngại về lạm phát.

Hầu hết thành viên đều nhận định việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong thời gian còn lại của năm có thể là phù hợp. Dự báo mới cho thấy quan chức Fed kỳ vọng có thêm hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm. Các thành viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận cân bằng trong việc thúc đẩy các mục tiêu về việc làm và lạm phát.