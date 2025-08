Giá vàng hôm nay 1/8/2025: Bật tăng sau đợt bán tháo, vàng SJC có thăng hoa?

Các ngân hàng trung ương châu Á đã tăng cường nỗ lực can thiệp vào thị trường tiền tệ để ổn định đồng tiền của mình. Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (Trung Quốc) đã can thiệp để mua 3,925 tỷ đô la Hong Kong (HKD) nhằm bảo vệ tỷ giá cố định. Ngân hàng trung ương Indonesia cũng can thiệp vào thị trường ngoại hối. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thiết lập một mức cố định mạnh hơn dự kiến để hỗ trợ đồng Nhân dân tệ.

Giá dầu thô tương lai trên sàn Nymex đang yếu đi và giao dịch quanh mức 69,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,35%.

Tại thị trường vàng trong nước ngày 31/7, giá vàng SJC giao dịch ở mức 119,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.