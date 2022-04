Giá vàng hôm nay 1/4: Vàng quay đầu tăng giá

Dự báo giá vàng

Hiện, vàng đang giằng co ở 2 xu hướng. Nhiều người kỳ vọng vàng tiếp tục tăng do rủi ro địa chính trị và lạm phát. Trong khi đó, một số người e ngại mặt hàng này sẽ giảm do lãi suất ở nhiều nước trên thế giới có thể tăng nhanh.

Xu hướng tăng của vàng cũng hạn chế khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Nhóm đầu cơ giá xuống có thể đang đặt cược vào hy vọng về một thỏa thuận kết thúc cuộc xung đột Ukraine.

Vàng cũng chịu áp lực khi thị trường tiền ảo sôi động trở lại. Đồng Bitcoin đang hướng về ngưỡng 50.000 USD.

Ngọc Vy