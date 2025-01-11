Giá vàng hôm nay (1-11): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt bật tăng so với hôm qua ở cả 2 chiều, mức tăng nhiều nhất 600.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.
Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác (145,3 triệu đồng/lượng).
Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 1-11 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 31-10
|Rạng sáng 1-11
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|SJC
|145,8
|147,8
|146,4
|148,4
|+600
|+600
|DOJI
|145,8
|147,8
|146,9
|148,4
|+600
|+600
|PNJ
|145,8
|147,8
|146,9
|148,4
|+600
|+600
|Bảo Tín
Minh Châu
|146,5
|147,8
|146,9
|148,4
|+400
|+600
|Phú Quý SJC
|145,3
|147,8
|145,9
|148,4
|+600
|+600
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Giá vàng nhẫn hôm nay (1-11) tăng ở hầu hết các thương hiệu, mức tăng cao nhất 600.000 đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.
|Giá vàng hôm nay (1-11): Giá vàng nhẫn tăng ở nhiều thương hiệu. Ảnh minh họa: thethaovanhoa.vn
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.003,1 USD/ounce (tương đương 127,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 22,5 USD/ounce, tương đương giảm 0,56% nếu tính trong 24 giờ qua và tăng 135,5 USD/ounce, tương đương tăng 3,51% nếu tính trong 30 ngày qua.
Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
|Ảnh minh họa: congly.vn
Giá vàng không biến động quá xa so với mức không đổi trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10. Thị trường đang trong giai đoạn củng cố biểu đồ, giao dịch trầm lắng hơn sau đợt biến động giá mạnh gần đây và trong bối cảnh tin tức khá yên ắng.
Mặc dù tuần này chứng kiến nhiều biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang và các thay đổi chính sách, vàng vẫn tìm được sự ổn định nhất định. Điều này diễn ra sau một loạt sự kiện có tác động mạnh đến thị trường trong tuần - từ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho đến cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc
Cuộc họp của Fed mới đây đã chứng kiến việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất xuống phạm vi 3,75% - 4%, đúng như dự báo của thị trường. Mặc dù kết quả này mang lại phần nào sự nhẹ nhõm, những bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell mới là yếu tố được thị trường chú ý nhất.
Ông Powell cho biết khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12 là “rất xa vời”, khiến nhiều nhà giao dịch kỳ vọng chính sách tiền tệ ôn hòa hơn phải thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ báo kinh tế Mỹ đang yếu đi. Do đó, đồng USD đã được hỗ trợ sau cuộc họp - điều này thường gây áp lực giảm lên giá vàng, vì vàng có mối tương quan nghịch với đồng USD.
Tuy nhiên, việc giá vàng giữ vững trên mức đáy trong tuần là 3.886 USD/ounce cho thấy, kim loại quý này vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô và địa chính trị, như lo ngại về thương mại và lạm phát.
Hội nghị thượng đỉnh mới nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình thị trường vàng. Cuộc gặp này ghi nhận những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, đặc biệt về vấn đề nhập khẩu tiền chất fentanyl và chuỗi cung ứng đất hiếm, mặc dù vẫn tồn tại những ẩn ý tế nhị trong các tuyên bố.
Tổng thống Trump đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu fentanyl từ 20% xuống còn 10% và đề xuất đạt được thỏa thuận chung về nguồn cung đất hiếm. Động thái này được Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh và kêu gọi phát triển mối quan hệ Mỹ - Trung lành mạnh hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, nhà đầu tư vàng vẫn tỏ ra thận trọng, vì những thỏa thuận này khó có tính ràng buộc và khả năng thực thi thấp. Nhiều thỏa thuận tương tự trong quá khứ giữa Mỹ và Trung Quốc đã thất bại, và cho đến khi có bằng chứng cụ thể về sự giảm leo thang căng thẳng, giới đầu tư vẫn dè chừng.
Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng giá trong dài hạn. Vàng tiếp tục là công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng trong bối cảnh toàn cầu đầy bất ổn. Chính sách hiện tại của Fed - tỏ ra thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, cùng với những bất định trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung và tình hình chính trị thiếu ổn định, khiến vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu để bảo vệ tài sản trước rủi ro kinh tế vĩ mô toàn cầu.
VIỆT VƯƠNG