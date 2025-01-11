Giá vàng hôm nay (1-11): Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt bật tăng so với hôm qua ở cả 2 chiều, mức tăng nhiều nhất 600.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức cao nhất 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác (145,3 triệu đồng/lượng).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5 giờ sáng 1-11 như sau:

Vàng

Rạng sáng 31-10

Rạng sáng 1-11

Chênh lệch

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Đơn vị tính:

Triệu đồng/lượng

Đơn vị tính:

Nghìn đồng/lượng

SJC

145,8

147,8

146,4

148,4

+600

+600

DOJI

145,8

147,8

146,9

148,4

+600

+600

PNJ

145,8

147,8

146,9

148,4

+600

+600

Bảo Tín

Minh Châu

146,5

147,8

146,9

148,4

+400

+600

Phú Quý SJC

145,3

147,8

145,9

148,4

+600

+600



Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay