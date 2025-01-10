Giá vàng hôm nay (1-10): Vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt lập đỉnh mới

Giá vàng miếng trong nước hôm nay
Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 134,8 – 136,8 triệu đồng/lượng.
Riêng DOJI tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.
Còn Phú Quý SJC lại giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 133,3 – 136,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 1-10 như sau:
|Vàng
|Rạng sáng 30-9
|Rạng sáng 1-10
|Chênh lệch
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Đơn vị tính:
Triệu đồng/lượng
|Đơn vị tính:
Nghìn đồng/lượng
|DOJI
|134,5
|136,5
|135,3
|137,3
|+ 800
|+ 800
|SJC
|134,5
|136,5
|134,8
|136,8
|+ 300
|+ 300
|PNJ
|134,5
|136,5
|134,8
|136,8
|+ 300
|+ 300
|Bảo Tín Minh Châu
|134,5
|136,5
|134,8
|136,8
|+ 300
|+ 300
|Phú Quý
|134
|136,5
|133,3
|136,8
|- 700
|+ 300
|Giá vàng hôm nay (1-10) lập đỉnh mới. Ảnh minh họa: tuoitre.vn
Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay
Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu tiếp tục được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 130,2 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 131 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 130,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,4 – 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều.
Giá vàng thế giới hôm nay
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.859 USD/ounce, tăng khoảng 24,9 USD/ounce so với phiên liền trước.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường bên ngoài, chỉ số USD giảm nhẹ, giá dầu thô đi xuống quanh mức 63 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,13%.
|Giá vàng thế giới vượt mốc 3.800 USD/ounce. Ảnh minh họa: Reuters
Yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất cho giá vàng hôm nay là nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu ngân sách, khiến vàng trở thành lựa chọn bảo toàn tài sản.
Ngoài ra, giá vàng thế giới còn được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Fed còn hai cuộc họp vào tháng 10 và 12, với khả năng cao sẽ hạ lãi suất, từ đó củng cố kỳ vọng vàng tiếp tục tăng theo đà giảm của đồng USD.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do Trung Quốc và Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu vàng bất chấp giá cao kỷ lục, trong khi lượng tồn kho ngày càng cạn kiệt. Điều này càng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý này.
Các chuyên gia hàng hóa tại BMO Capital Markets vừa công bố dự báo giá quý IV, với mức điều chỉnh tăng mạnh đối với vàng. Theo đó, các chuyên gia dự báo giá vàng trung bình đạt khoảng 3.900 USD/ounce trong ba tháng cuối năm 2025, cao hơn 8% so với dự báo trước đó. Đà tăng được cho là chưa dừng lại, với dự báo giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/ounce vào năm tới.
Còn trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Robert Gottlieb, chuyên gia độc lập trong lĩnh vực kim loại quý và cựu Giám đốc điều hành bộ phận giao dịch kim loại quý tại JPMorgan và HSBC, cho biết ông không định dự đoán giá vàng có thể tăng đến mức nào, dù nhiều ngân hàng và nhà phân tích đã đặt mục tiêu ở mốc 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, đợt tăng giá này có thể kéo dài ít nhất ba năm và vị thế của vàng đã thay đổi một cách có cấu trúc.
“Vàng từ lâu đã là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng tôi tin rằng giờ đây vàng đã trở thành tài sản trú ẩn tối thượng - một sự khác biệt nhỏ nhưng vô cùng quan trọng", ông Robert Gottlieb nói.
ANH PHƯƠNG