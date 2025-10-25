Giá vàng hồi phục sau số liệu lạm phát của Mỹ, chưa thoát tín hiệu xấu

Giá vàng bật tăng sau khi Mỹ công bố CPI yếu hơn kỳ vọng

Thị trường vàng quốc tế khép lại tuần 20-24/10 biến động mạnh nhất trong nhiều tháng. Sau cú lao dốc kỷ lục vào đầu tuần, giá vàng đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 24/10 (giờ New York) nhờ số liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo.

Trước khi thị trường Mỹ mở cửa phiên 24/10, giá vàng giao ngay rơi xuống gần ngưỡng 4.050 USD/ounce (129,2 triệu đồng/lượng). Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, giá vàng đã nhanh chóng đảo chiều, tăng vọt trở lại trên ngưỡng 4.100 USD/ounce (130,8 triệu đồng/lượng).

Theo báo cáo, CPI tháng 9 của Mỹ chỉ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ - thấp hơn mức dự báo 0,4% và 3,1% của giới phân tích. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ, đều thấp hơn kỳ vọng. Đây là tín hiệu cho thấy lạm phát Mỹ đang chậm lại, mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Tính đến 22h30 tối 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng lên 4.130 USD/ounce (131,8 triệu đồng/lượng). Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn mất hơn 2% - chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp.

Sự phục hồi vào cuối tuần phần nào giúp kim loại quý tránh khỏi mức giảm sâu hơn, nhưng chưa đủ đảo ngược xu hướng tiêu cực của tuần giao dịch. Trước đó, hôm 21/10, vàng từng chứng kiến một cú sụt kinh hoàng khi mất tới gần 300 USD/ounce (tương đương -6,2%) chỉ trong vài giờ, từ vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD xuống dưới 4.100 USD.