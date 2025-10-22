Giá vàng giảm mạnh, xuất hiện điểm bán tới 10 lượng cho mỗi khách hàng

Ghi nhận của VietNamNet sáng nay (22/10), hàng trăm người dân có mặt tại các điểm bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chờ mua vàng. Nhiều khách hàng là người lớn tuổi, thậm chí có người bế con nhỏ theo.

Lúc 9h, giá vàng nhẫn bán ra tại Bảo Tín Minh Châu là 155,5 triệu đồng/lượng. Chỉ 20 phút sau đó, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm 100.000 đồng. Đến 10h, thương hiệu vàng này điều chỉnh giá bán lên 157 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 150.000 đồng chỉ trong ít giờ giao dịch đầu tiên.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (phố Trần Duy Hưng), khách hàng được mua tối đa 10 lượng vàng vào đầu buổi sáng. Đây là điều rất hiếm gặp trong suốt đợt tăng giá vàng vừa qua. Do nhu cầu của khách hàng tăng cao, đến cuối buổi sáng, cửa hàng vàng này giới hạn chỉ còn 1 lượng mỗi khách hàng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn bán ra là 154 triệu đồng/lượng.

Khách chờ mua vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Ngọc Dũng

Sáng nay, Bảo Tín Minh Châu chỉ bán tối đa 1 lượng vàng cho mỗi khách hàng. Tuy nhiên, cửa hàng áp dụng chính sách mỗi khách chỉ được mua một lần trong vòng 2 ngày, nhằm điều tiết nguồn cung. Khách hàng thanh toán xong sẽ nhận giấy hẹn lấy vàng sau khoảng 2 tuần.

Hôm qua, giá vàng nhẫn trơn của thương hiệu này lên mức kỷ lục 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).