Giá vàng dự báo khó bứt phá khỏi ‘vùng an toàn’, vàng miếng SJC vẫn có cửa sáng

Giá vàng đi ngang

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần đầy thử thách khi giá kim loại quý không thể tìm lại đà tăng trưởng mạnh mẽ, chật vật đối phó với những thông tin kinh tế trái chiều và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Mở cửa đầu tuần ở mức 3.394,89 USD/ounce, giá vàng sau đó đi xuống khi những lo ngại về thuế quan lan rộng. Sau cú giảm mạnh đầu tuần, giá vàng ghi nhận một vài nỗ lực phục hồi nhưng đều không thành công. Phiên giao dịch tại Bắc Mỹ kéo giá vàng lên 3.360 USD, nhưng đà tăng này rất ngắn ngủi.

Trong những phiên tiếp theo, giá vàng chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 30 USD. Các nhà đầu tư đã chứng kiến một vài đợt tăng nhỏ lên trên 3.370 USD sau báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tích cực, nhưng động lực này cũng nhanh chóng biến mất.

Đáng chú ý nhất trong tuần là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố vào sáng thứ Năm (giờ Mỹ). Chỉ số này tăng mạnh tác động tới niềm tin của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.