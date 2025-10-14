Giá 'vàng đen’ tăng chóng mặt, Việt Nam thu gần 1,3 tỷ USD trong 9 tháng

Ba thị trường này chiếm 34,8% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hồ tiêu trong 9 tháng qua.

Xuất khẩu sang Hà Lan đạt 52,53 triệu USD, sang Hàn Quốc đạt 99,5 triệu USD và Ấn Độ đạt 71 triệu USD, tăng lần lượt 17,7%, 43,4% và 64,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới chuyên gia, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Mỹ trong 9 tháng giảm, nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh do chính sách thuế mới. Bởi, lợi thế thuế suất thấp hơn so với Brazil, Ấn Độ... cùng với năng lực cung ứng ổn định là cơ sở để kỳ vọng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Mỹ sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam nhìn chung không gây ra mối lo ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.

Tại cảng khu vực TPHCM, giá hạt tiêu ngày 10/10 ổn định so với cuối tháng 9/2025. Theo đó, giá hạt tiêu đen loại 500 g/l ở mức 6.600 USD/tấn, giá hạt tiêu đen loại 550 g/l ở mức 6.800 USD/tấn và giá hạt tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu của VPSA, tính đến hết tháng 9/2025, Việt Nam chi ra 225,7 triệu USD để nhập khẩu 36.112 tấn hạt tiêu, trong đó tiêu đen đạt 30.728 tấn và tiêu trắng là 5.384 tấn. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu tăng 51,9%, kim ngạch tăng 121,1%. Điều này phản ánh nhu cầu tái chế, pha trộn và phục vụ chế biến sâu đang tăng mạnh.