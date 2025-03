Giá vàng dậy sóng, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu nhà vàng đẩy rủi ro cho khách

Vì sao giá vàng tăng vọt?

Giá vàng thế giới chính thức phá vỡ mốc cao kỷ lục 3.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng tăng tốc, liên tiếp đạt kỷ lục mới khi vàng nhẫn ngày 14/3 có thời điểm lên tới 96,5 triệu đồng/lượng; còn vàng miếng SJC tiến sát mốc 96 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia kinh tế, cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng nhẫn trong nước vượt 96 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong lịch sử.

Đó là do giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt 3.000 USD/ounce, đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại. Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và kinh tế toàn cầu. Chính sách thương mại biến đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Mặt khác, nhu cầu trong nước tăng cao khi người dân, nhà đầu tư có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn do tính linh hoạt và khả năng tích trữ. Trong khi đó, lượng vàng nhẫn trên thị trường không dồi dào, khiến giá bị đẩy lên.