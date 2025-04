Giá vàng đảo chiều liên tục, thời gian tới thăng hoa hay tụt dốc?

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, giá vàng đã tăng ấn tượng 27% kể từ đầu năm, sớm đạt ngưỡng mục tiêu 3.300 USD/ounce trong năm 2025, nhanh hơn so với dự báo trước đó của nhiều chuyên gia.

Nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng đang có xu hướng gia tăng, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng trong năm nay. Đến nay, tổng lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ đạt 2.773 tấn, tăng 269 tấn so với cùng kỳ tháng 5/2024. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử 3.453 tấn ghi nhận vào năm 2020.

Một yếu tố quan trọng thu hút nhà đầu tư vào ETF là chi phí nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng. Triển vọng chi phí nắm giữ thấp hơn cùng với những lo ngại về suy thoái kinh tế đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng.

Theo chuyên gia George Milling-Stanley, các quỹ ETF vàng sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy nhu cầu đầu tư trong phần còn lại của năm 2025.

Lạm phát tăng cao tại Mỹ

Vàng từ lâu đã được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả. Khi áp lực lạm phát gia tăng, giới đầu tư thường chuyển dịch dòng tiền sang vàng để bảo toàn giá trị tài sản.

Gần đây, lợi suất thực tế trên đường cong trái phiếu kho bạc Mỹ đã liên tục sụt giảm, phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về lạm phát trong tương lai.