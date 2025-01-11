Giá vàng có giảm về vùng 100-110 triệu đồng/lượng từ nay đến cuối năm?

Vì sao giá vàng giảm?

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Chu Phương nhận định, việc giá vàng giảm là điều dễ hiểu khi xuất hiện áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng lên vùng đỉnh kỷ lục. Cùng với đó, việc nhiều nhà đầu tư chốt lời trước thời điểm cuối năm cũng khiến giá vàng chịu sức ép giảm.

Theo bà Phương, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khiến nhà đầu tư kỳ vọng quan hệ thương mại hai nước có tiến triển tích cực. Dù chưa có bước đột phá, song diễn biến này phần nào xoa dịu căng thẳng - yếu tố từng đẩy giá vàng tăng mạnh trước đó.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ xuống 3,75-4%, đúng như dự báo.

“Trước đó, giá vàng đã tăng nóng nên khi thông tin được công bố đúng kỳ vọng, nhà đầu tư lập tức bán ra theo quy luật ‘mua tin đồn, bán khi có tin thật’. Khi mọi thứ đã rõ ràng, nhà đầu tư không còn nhiều cơ sở để kỳ vọng thêm”, bà Phương phân tích.

Bà cũng cho rằng, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc chưa chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 12 khiến nhà đầu tư phải điều chỉnh kỳ vọng.