Giá vàng, chứng khoán, tiền số đổi xu hướng, nhà đầu tư mong ‘về bờ'

TTCK đang chịu áp lực khá lớn từ hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư tham gia sớm và có lãi. Bên cạnh đó, sức ép bán ròng liên tục của các nhà đầu tư nước ngoài cũng khiến tình hình thêm xấu trong tháng 10, khi thị trường thiếu vắng thông tin.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, khối ngoại đã bán ròng hơn 100 nghìn tỷ đồng trên HoSE, vượt kỷ lục cả năm 2024 (hơn 90 nghìn tỷ đồng). Hoạt động bán mạnh của khối ngoại đến trong bối cảnh tỷ giá USD/VND lên cao. Trước mắt, áp lực này vẫn còn khi nhu cầu ngoại tệ cuối năm thường tăng, nhưng sẽ hạ nhiệt nếu Mỹ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Nhiều nhà đầu tư không chỉ bị bào mòn tài khoản mà còn đứng trước nguy cơ bị call margin và phải chấp nhận bán một phần hoặc bán toàn bộ trước khi bị công ty chứng khoán bán giải chấp (force sell) để thu hồi vốn. Với mức giảm 30-40% ở nhiều mã, khả năng call margin là sắp xảy ra nếu thị trường giảm thêm nữa. Nhiều người chỉ chờ thị trường phục hồi để có thể “về bờ”.

TTCK Việt Nam giảm trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường quốc tế vẫn đang tìm tới các loại tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu, thay vì vàng. Chứng khoán châu Á hôm 3/11 đồng loạt tăng mạnh tiếp nối đà tăng từ Phố Wall trước đó. Trong phiên đầu tuần, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite của Mỹ tiếp tục tăng điểm nhờ các thỏa thuận lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).