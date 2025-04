Giá vàng chiều 1-4 'hạ nhiệt', giá thu mua vào về dưới 100 triệu đồng/lượng

Công ty SJC giảm 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 99,2 triệu đồng/lượng mua vào và 101,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tức còn tăng 100.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 99,4 triệu đồng/lượng mua vào và 102,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với sáng nay, còn tăng 300.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 99,9 triệu đồng/lượng mua vào và 102,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 300.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán so với sáng nay, tức giảm 100.000 đồng chiều mua và tăng 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 99,4 triệu đồng/lượng mua vào và 102,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất chiều nay còn 102,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với đỉnh sáng nay nhưng vẫn cao hơn đỉnh hôm qua (ở mức 101,9 triệu đồng/lượng) 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 16 giờ 1-4 (giờ Việt Nam) ở mức 3.130 USD/ounce, giảm gần 15 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 97,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 5,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,9 triệu đồng lượng so với sáng nay ở mức 5,2 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN