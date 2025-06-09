Giá vàng cao kỷ lục, ‘ông lớn’ ngân hàng cất két thêm 10 tấn vàng

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 10 tấn vàng trong tháng 7. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với những tháng trước đó nhưng vẫn khẳng định nhu cầu ổn định của các tổ chức tài chính lớn, đặc biệt là các thị trường mới nổi.

Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan bổ sung 3 tấn, nâng tổng số vàng mua từ đầu năm lên 25 tấn, xếp thứ 3 trong danh sách các ngân hàng mua nhiều nhất.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Quốc gia Séc mỗi nước mua thêm 2 tấn, tiếp tục chuỗi mua vào đều đặn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ròng 26 tháng liên tiếp kể từ tháng 6/2023. Séc đã mua vàng trong 29 tháng liên tiếp kể từ tháng 3/2023. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục chuỗi mua vàng trong tháng thứ 9 liên tiếp, với tổng lượng mua trong giai đoạn này là 36 tấn.

Số liệu các ngân hàng trung ương mua vàng trong tháng 7.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan vẫn là ngân hàng mua ròng vàng lớn nhất trong năm 2025, với 67 tấn từ đầu năm, dù gần như không mua thêm kim loại quý nào kể từ tháng 5.