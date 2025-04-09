Giá vàng cao kỷ lục: Người dân trải bạt, ngồi xuyên đêm trên vỉa hè chờ mua

Chờ từ 10h đêm hôm trước để mua vàng

Hàng dài người xếp hàng mua vàng là hình ảnh diễn ra tại khu vực bên ngoài tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM) lúc hơn 8h sáng nay (4/9), bất chấp giá vàng trong nước trên đỉnh cao lịch sử.

Theo ghi nhận, khoảng 200 người đang chờ sẵn, đợi tới lượt vào mua vàng nhẫn. Để tránh tình trạng lộn xộn xảy ra, nhân viên cửa hàng đã phát phiếu mua vàng cho mỗi khách hàng. Mỗi lượt, chỉ có 6 người được vào bên trong mua vàng. Cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng.

Trước đó, sáng 1/9 (trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ), có hiện tượng hết vàng nhẫn trơn tại tiệm vàng Mi Hồng. Nhiều người tới mua phải ra về tay trắng. Một nhân viên tại đây cho hay, chưa biết khi nào có vàng nhẫn để bán tiếp.

Dòng người xếp hàng mua vàng tại cửa hàng SJC (TPHCM). Ảnh: Trần Chung

Bên ngoài, bãi gửi xe của tiệm không còn một chỗ trống. Ảnh: Trần Chung

Còn tại cửa hàng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM) lúc 9h sáng, cái lắc đầu liên tiếp là phản ứng của nhiều người khi bước ra khỏi điểm mua vàng.

“Tôi muộn giờ làm rồi. Hết kiên nhẫn xếp hàng nên tôi về luôn, không mua nữa”, chị Mai Phương - một người đến mua vàng nhẫn SJC, kể.