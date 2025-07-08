Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng

Nâng giá vàng miếng SJC

Sáng 7-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà giữ giá ở mức cao, dù giao dịch không quá sôi động. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 122,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở 123,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chiều mua vào được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng so với hôm qua, một động thái hiếm thấy trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Nhờ đó, biên độ chênh lệch mua – bán vàng miếng SJC được thu hẹp còn 1,4 triệu đồng/lượng, thay vì mức trên 2 triệu đồng như giai đoạn trước.