Giá vàng biến động mạnh, chuyên gia cảnh báo cú sốc sắp đến

Giảm rồi tăng vọt

Giá vàng giao ngay ghi nhận một tuần giao dịch đầy biến động. Khởi đầu tuần ở mức 3.360,52 USD/ounce, giá nhanh chóng giảm về mức hỗ trợ 3.345 USD/ounce. Lực mua từ các nhà đầu tư trong phiên giao dịch đầu tuần đã đẩy giá vàng lên 3.383 USD/ounce.

Không giữ vững được ngưỡng 3.380 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng lùi về 3.350 USD/ounce vào đầu phiên hôm thứ Ba, rồi bật tăng mạnh lên 3.390 USD/ounce. Dù chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự này ngay lập tức, lực mua từ các nhà giao dịch châu Á và châu Âu đã tạo đà cho đợt tăng tiếp theo.

Sang phiên thứ Năm, thông tin ban đầu về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với vàng Thụy Sĩ lan truyền, gây tâm lý bất ổn trên thị trường. Đây là chất xúc tác giúp giá vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce.

Đáng chú ý, ngay cả khi Nhà Trắng chính thức bác bỏ thông tin áp thuế vào cuối ngày, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 3.380 USD/ounce, giá phục hồi nhanh chóng và giao dịch quanh mốc 3.400 USD/ounce cho đến cuối tuần.