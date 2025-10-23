Giá vàng biến động, chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh thua lỗ

Lý do giá vàng giảm

Chia sẻ với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp tại Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nhận định, giá vàng thế giới vừa giảm mạnh có thể xuất phát từ yếu tố đầu cơ hoặc những biến động ngắn hạn trên thị trường. Ông cũng không loại trừ khả năng có “thế lực ngầm” chi phối giá vàng.

Theo chuyên gia, trong thời gian tới, khi xuất hiện các biến động mới, giá vàng thế giới có thể tăng trở lại.

“Chính sách cung tiền, việc điều hòa chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các yếu tố địa chính trị sẽ khiến giá vàng còn bấp bênh rất nhiều. Vì vậy, không thể dựa vào một biến động nhỏ để coi đó là xu hướng”, ông Lạng phân tích.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, giá vàng thế giới giảm đáng kể trong khi Việt Nam sắp có thêm lượng vàng nhập khẩu sẽ giúp giá vàng trong nước hạ nhiệt, đồng thời thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới.

Theo vị chuyên gia, đợt giảm giá vàng này chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời, bán vàng ra thị trường.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định, giá vàng thế giới giảm chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời sau khi giá tăng lên mức rất cao.