Giá vàng Bảo Tín Minh Châu 'bốc hơi' gần 12 triệu từ đỉnh

Còn so với mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) được lập vào đầu giờ sáng 21/10 thì giá vàng miếng SJC đến nay đã giảm 8,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 8 triệu đồng một lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 145,1-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 8,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức giá kỷ lục 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào sáng 21/10.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.