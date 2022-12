Giá USD tự do lao dốc, rời xa mốc 24.000 đồng

Sáng nay (27/12), giá USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức 23.870-23.970 đồng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) đạt được vào hôm 1/11, giá USD trên thị trường tự do giảm 1.530 đồng ở chiều bán ra.

Trước đó, vào ngày 25/12, giá USD "chợ đen" vẫn giữ được mốc 24.000 đồng/USD ở chiều bán ra, được giao dịch ở mức 23.940-24.000 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, đến ngày 26/12, giá USD trên thị trường tự do đã mất mốc 24.000 đồng/USD (bán ra), được mua - bán ở mức giá 23.880-23.980 đồng/USD.