Giá USD thế giới lên mức cao nhất 4 tuần

Techcombank mua vào USD với giá 23.319 đồng/USD, bán ra ở mức 23.635 đồng/USD. So với đầu giờ chiều qua, giá USD tại Techcombank giảm 5 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.280-23.770 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với đầu giờ chiều qua.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay quay đầu đi lên sau khi giảm mạnh. USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức giá 23.680-23.740 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng 50 đồng ở chiều mua và tăng 60 đồng ở chiều bán. Còn so với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) được thiết lập vào ngày 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do giảm 1.760 đồng ở chiều bán ra.

Có thể thấy, giá bán USD tại thị trường tự do và trong các ngân hàng thương mại hiện gần bằng nhau. Trong khi hai tháng trước, giá bán USD tại thị trường tự do và trong ngân hàng luôn duy trì mức chênh 700-800 đồng/USD.