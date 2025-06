Giá USD ngân hàng vượt 26.300 đồng, cao nhất từ trước đến nay

Techcombank nâng giá USD tăng thêm 18 đồng ở chiều mua và đắt hơn 31 đồng ở chiều bán so với sáng qua, giao dịch giá USD mua vào tiền mặt ở mức 25.979 đồng/USD, giá bán ra là 26.310 đồng/USD.

Sacombank cũng tăng giá USD lên 25.996-26.310 đồng/USD (mua - bán), đắt hơn 36 đồng ở chiều mua và tăng thêm 35 đồng ở chiều bán ra.

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường tự do cũng được điều chỉnh tăng. Sáng nay, USD tự do được mua - bán tại các điểm giao dịch trong vùng giá 26.320-26.420 đồng/USD, tăng 25 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá USD được điều chỉnh đi xuống.

Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 12h09' ngày 24/6 (giờ Việt Nam) ở mức 98,12 điểm, giảm 0,3% so với phiên liền trước.

Giá USD đã giảm trở lại khi tâm lý rủi ro trên thị trường được cải thiện đáng kể sau thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran. Cùng với đó, những tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến cũng tạo thêm áp lực giảm giá cho đồng bạc xanh.