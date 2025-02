Giá USD ngân hàng tăng dữ dội, chiếm lại mốc 25.000 đồng

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay ít biến động, mua - bán trong vùng giá từ 25.450-25.550 đồng/USD, không đổi so với phiên trước đó.

Hiện giá USD bán ra tại các ngân hàng gần bằng thị trường tự do, còn giá USD mua vào tại các ngân hàng chỉ thấp hơn khoảng hơn 300 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay tăng khá mạnh. Chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác) vào lúc 16h22' ngày 3/2 (giờ Việt Nam) ở mức 109,48 điểm, tăng 1,02% so với phiên liền trước.

Giá USD thế giới tăng mạnh sau khi Nhà Trắng công bố mức thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Cuối tuần qua, ông Trump thông báo mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico. Ngoài ra, Mỹ cũng áp mức thuế 10% đối với Trung Quốc.