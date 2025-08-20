Giá USD ngân hàng chính thức xác lập mốc 26.500 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD hôm nay (20/8) được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 8 đồng so với phiên trước, lên mức 25.263 đồng/USD - mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 26.526 đồng/USD và tỷ giá sàn là 24.000 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay cũng được điều chỉnh tăng 7 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, lên mức 24.050-26.476 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng, xác lập kỷ lục mới.