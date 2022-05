Giá USD chợ đen bất ngờ tăng mạnh, lên 24.000 đồng/USD

Tuy nhiên, tỷ giá trên thị trường tự do lại tăng khá mạnh, đưa giá USD lên mức 24.000 đồng/USD. Cụ thể, giá USD trên thị trường chợ đen ngày 23/5 được giao dịch ở mức 23.900 VND/USD và 24.000 VND/USD (mua vào - bán ra), tức tăng tới 240 đồng ở chiều mua vào và 270 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Trong phiên hôm qua (23/5), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.117 đồng, giảm 28 đồng so với phiên cuối tuần qua. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên ở mức 23.177 VND/USD, chỉ tăng 2 đồng so với phiên 20/5.

Song đến hôm nay (24/5), giá USD trên thị trường tự do lại quay đầu giảm, rớt khỏi mức 24.000 đồng. Theo đó, giá USD tự do ngày hôm nay giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua, đưa giá mua vào xuống 23.880 đồng/USD và bán ra 23.960 đồng/USD. Chênh lệch mua vào - bán ra được thu hẹp, chỉ 80 đồng/USD, cho thấy nhu cầu USD trên thị trường tự do hiện rất lớn

Tỷ giá đồng USD cũng được Ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết trong ngày hôm nay (24/5) là 23.103 đồng/USD, giảm 14 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh giá USD tăng nhẹ. Đơn cử, giá USD tại ngân hàng Vietcombank hôm qua tăng thêm 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 35 đồng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua, đưa giá mua vào lên 23.040 đồng/USD và bán ra là 23.350 đồng/USD. VietinBank và BIDV tăng 50 đồng ở mỗi chiều, đang cùng niêm yết USD ở mức 23.080 - 23.360 VND/USD. Giá USD tại một số ngân hàng khác cũng được điều chỉnh tăng nhẹ.