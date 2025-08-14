Giá trứng gà tăng gấp đôi, ‘vua thép’ bán gần 1 triệu quả mỗi ngày

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong 7 tháng qua, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 135% trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là nhờ giá trứng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung giảm. Ngoài ra, việc nhập khẩu trứng từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao.

Hơn nữa, các tháng đầu năm nay, giá trứng thấp kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn, dẫn đến nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhanh, đẩy giá trứng gia cầm gần đây lên mức cao kỷ lục.