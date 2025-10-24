Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

Giá trứng gà tăng mạnh

Ngày 24-10, thông tin từ các trại chăn nuôi khu vực Đông Nam Bộ cho biết giá trứng gà đã tăng trở lại trong vài tuần gân đây, mức tăng dao động từ 500-700 đồng và hiện đạt 2.500-2.900 đồng/quả. Trong khi chi phí chăn nuôi gà đẻ rơi vào khoảng 1.600-1.800 đồng/trứng, người chăn nuôi đang có mức lãi hơn 1.000 đồng mỗi quả.

Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà hiện dao động 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả.