Giá trị nào tạo nên những chiếc xe sang?

Sự khác biệt trong giá trị an toàn của Mercedes-Benz được thể hiện rõ ràng và không thể chối cãi thông qua những những hình ảnh thực tế của chính người dùng. Mức độ biến dạng của khung sườn sau khi xảy ra tai nạn của những chiếc xe bình dân với những chiếc xe sang đắt tiền đã tự nói lên tất cả.

Đánh giá tổng thể mức độ an toàn trên xe Mercedes-Benz

Với 95% điểm cho tính năng bảo vệ hành khách là người lớn, 89% cho điểm bảo vệ trẻ em, 82% điểm bảo vệ người đi bộ, 71% điểm cho các hệ thống hỗ trợ an toàn, mẫu xe GLC của Mercedes-Benz được EURO NCAP (chương trình đánh giá tính năng an toàn xe hơi châu Âu) đánh giá tổng thể điểm an toàn là “5 Sao” - mức an toàn cao nhất.

Giá trị trải nghiệm dịch vụ cao cấp

Sử dụng dịch vụ hậu mãi của Mercedes-Benz, khách hàng chỉ đơn giản là giao chìa khóa, sau đó, nhận lại xe với sự yên tâm và hài lòng. Họ không bao giờ phải lo nghĩ về việc chiếc xe được chăm sóc như thế nào, linh kiện thay thế có phải hàng chính hãng, thao tác của chuyên gia kỹ thuật có đảm bảo hay không.