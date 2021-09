Giá trị đặc biệt của tiêm chủng

Ảnh: AP

Mở rộng miễn dịch, phòng bệnh tương lai



Trước khi Covid-19 xuất hiện, các nhà hoạch định chính sách đã theo dõi các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu qua lăng kính dài hạn của chủ nghĩa nhân đạo và sự phát triển quốc tế, để đưa ra sự hỗ trợ tương ứng. Nhưng khi đại dịch nổ ra, chúng ta không những phải xử lý cuộc khủng hoảng hiện tại mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho các đại dịch tiếp theo. Rõ ràng, cách tiếp cận như vậy không còn phù hợp, y tế toàn cầu và an ninh y tế toàn cầu phải là ưu tiên của tất cả các quốc gia.



Thực tế và kinh nghiệm của các chương trình tiêm chủng mở rộng trên thế giới trong nhiều thập niên qua đã chứng minh tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa, hạ thấp tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vì các mầm bệnh.



Các số liệu chính thức cho thấy mức giảm tới 70% các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin và ngăn ngừa 80 triệu ca tử vong ở 98 quốc gia có thu nhập thấp hơn, trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát.



Bề ngoài, các chương trình tiêm chủng định kỳ chỉ có một mục tiêu đơn giản là ngăn chặn sự bùng phát của những căn bệnh đã từng hoành hành trên thế giới nhưng giờ chỉ còn hoành hành ở những nước nghèo. Nhưng trên thực tế, giá trị của tiêm chủng còn vượt xa hơn thế.



Mỗi năm, hàng chục triệu em nhỏ ở các nước có thu nhập thấp được tiêm vắc-xin phòng một loạt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, với ước tính khoảng 2,5 triệu trẻ đã được cứu sống nhờ các chương trình tiêm chủng.



Sức khỏe của mỗi cá nhân sau tiêm chủng cũng được cải thiện, không phải chịu các di chứng hoặc dị tật do bệnh truyền nhiễm gây ra. Sự phát triển thể chất và trí não bình thường giúp giảm nhẹ chi phí chăm sóc y tế, bớt đi gánh nặng và công sức của gia đình trong quá trình nuôi dưỡng con cái. Điều này có ý nghĩa to lớn trong phát triển nguồn nhân lực ở mỗi quốc gia, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo bền vững.



Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, các chương trình tiêm chủng mở rộng đóng một vai trò mang tính trung tâm trong nỗ lực triển khai vắc xin trên toàn cầu. Ở các quốc gia có thu nhập thấp, quá trình phân phối vắc xin Covid-19 được thực hiện dựa trên cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng, lực lượng nhân sự, các hệ thống dữ liệu và tiến trình giám sát sẵn có được sử dụng trong các chương trình thường kỳ đó.



Cộng đồng quốc tế cũng hiểu rõ vai trò sống còn của vắc xin và các chương trình tiêm chủng trong thời kỳ đại dịch. Vai trò này càng nổi bật thông qua sự hỗ trợ quốc tế chưa từng có đối với Sáng kiến Tiếp cận Toàn cầu Vắc xin Covid-19 (COVAX) do WHO (Tổ chức Y tế thế giới) Gavi và CEPI (Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh) đồng sáng lập.



Tuy nhiên, các mạng lưới giám sát toàn cầu về các bệnh truyền nhiễm hiện nay có thể còn nhiều lỗ hổng. Cách khắc phục hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất là cải thiện khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đó là điểm tiếp xúc đầu tiên của con người với các dịch vụ y tế và sức khỏe mỗi khi họ bị ốm. Vì vậy, càng có nhiều người được tiếp cận với dịch vụ này, khả năng phát hiện sớm các ổ dịch càng hiệu quả hơn.